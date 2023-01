NBA, Kyrie Irving clutch. Durant: “E’ come se fosse una passeggiata al parco per lui”

Dopo il game winner di qualche settimana fa contro Toronto, stanotte Kyrie Irving ha messo il sigillo su un altro successo dei Nets. E’ sua la tripla del +6 con 40 secondi sul cronometro che pone fine alle speranze dei malcapitati Pelicans (orfani di Zion Williamson e del lungodegente Ingram).

KYRIE IN THE CLUTCH 🥶 NETS LEAD BY 6 WITH 0:43 REMAINING ON ESPN pic.twitter.com/6NgHyR8cF6 — NBA (@NBA) January 7, 2023

“Finalmente ho messo un tiro.”

Ha detto Irving.

Non una gran serata al tiro per Kyrie, che ha chiuso con 19 punti e un terribile 7/22 dal campo. Discorso analogo per Durant che, nonostante i 33 punti, ha tirato con uno scarso 35% (9/26) sul parquet di New Orleans (segnate la data perché non succede spesso con KD).

“Il basket è una forma d’arte molto semplice. Se riesco a tenere tutte le distrazioni fuori dal campo, sono convinto che abbiamo grandi possibilità di vincere ogni volta che scendiamo in campo.”

Ha proseguito Kyrie Irving.

Continua la striscia positiva per Brooklyn che ha completamente cambiato faccia con la promozione di Jacques Vaughn a Head Coach. Si tratta della 13esima vittoria nelle ultime 14 per la franchigia di New York.

“Gioca come se la partita fosse iniziata da un minuto, è così calmo e rilassato. Anche se i canestri hanno un peso maggiore alla fine della partita, sono convinto che lui sia lo stesso indipendentemente da quanto manchi sul cronometro. Gioca così calmo e tranquillo, sotto controllo nonostante la pressione nei momenti che contano. E’ come se fosse una passeggiata al parco per lui.”

Ha dichiarato Kevin Durant nel post-partita.

