NBA, Robert Williams schiaccia e il canestro deve essere sistemato: 40 minuti di pausa a Denver

Quando mancano circa 8 minuti alla fine del match, Robert Williams III è stato protagonista di una schiacciata che ha danneggiato – a quanto pare – il canestro di Denver, rendendo necessario l’intervento degli addetti per riequilibrare l’asse del ferro da lì a poco. La partita è stata interrotta solo dopo il canestro di Al Horford a 6’43” dal termine e non è ripresa per i successivi 40 minuti.

Sei impiegati, due scalette, diverse telefonate dopo, la partita è finalmente potuta riprendere al termine di un breve riscaldamento concesso ai giocatori. Questa pausa forzata ha però lasciato l’amaro in bocca a Jaylen Brown che ha commentato in questa maniera la sconfitta di Boston contro Denver:

“Non c’era comunicazione. Hanno passato tutto questo tempo per cercare di rimettere a posto il canestro, ma quando siamo tornati in campo sembrava ancora storto, secondo me. Abbiamo solo sprecato tempo. E tutto questo ha avuto un effetto sul gioco. È così che accadono gli infortuni. Per fortuna non è successo niente di grave, ma non è giusto procedere in questa maniera. Tutto questo è stato gestito male, secondo me.”

Al momento dello stop, Denver era in vantaggio per 110-97 e alla fine ha vinto per 123-111.

