NBA, infortunio al ginocchio per Maxi Kleber: svelati i tempi di recupero

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, l’infortunio al ginocchio rimediato da Maxi Kleber lo scorso lunedì contro gli Oklahoma City Thunder costringerà il lungo tedesco a stare lontano dai parquet per un periodo compreso tra le sei e le otto settimane.

Mavericks forward Maxi Kleber will miss six-to-eight weeks due to a sprain in his right knee, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2022