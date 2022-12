NBA, Paolo Banchero e la visita di Pozzecco: “Parleremo nelle prossime ore”

La delegazione dell’Italbasket è atterrata ad Orlando per provare a convincere Paolo Banchero di sposare il progetto azzurro. Coach Gianmarco Pozzecco sarà il volto della piccola delegazione che incontrerà la scelta numero 1 dello scorso Draft. Come confessato dallo stesso Banchero ai microfoni di Gazzetta, per ora c’è stato solo un saluto rapido con il Poz:

“Ci siamo salutati brevemente dopo lo shoot-around. Parleremo nelle prossime ore.”

Quindi, la replica da parte di Pozzecco:

“L’ho visto per qualche istante in campo, ci siamo salutati. Parleremo poi con tutto il suo entourage: siamo venuti qui per conoscerlo e per farci conoscere.”

Paolo Banchero in Nazionale? Wagner dice di sì

Opportunità più unica che rara anche secondo Franz Wagner, il quale ha sottolineato il talento dello stesso Banchero:

“Sono convinto che Paolo farebbe benissimo con l’Italia, dovrà abituarsi alla pallacanestro FIBA. Quello è un gioco più fisico e con arbitri che fischiano di meno, ma lui è incredibilmente talentuoso e si adatterà benissimo. Se deciderà di giocare sarà un protagonista. NBA o FIBA poco importa, Paolo è un giocatore straordinario”.

