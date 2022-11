NBA, finisce la striscia di partite da 30 punti di Luka Doncic

Dopo un inizio di stagione da record con ben 9 partite consecutive con almeno 30 punti (eguagliato un certo Wilt Chamberlain), Luka Doncic è stato fermato dagli Orlando Magic.

Il top scorer della NBA ha infatti messo a referto “solo” 24 punti, frutto di una prestazione al tiro decisamente sottotono (9-29 al tiro), che ha inevitabilmente condotto i Dallas Mavericks ad una sconfitta per 87-94 contro la squadra della Florida.

Lo sloveno ha chiaramente espresso la propria frustrazione nel postpartita, criticando se stesso e la squadra per l’incredibile numero di tiri sbagliati. Queste le parole del giocatore, riportate da ESPN:

Ogni squadra NBA è in grado di sconfiggerti e ho giocato malissimo, ma credo che anche come gruppo non abbiamo giocato bene. Dobbiamo scendere in campo con un approccio migliore.