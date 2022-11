NBA, Jacque Vaughn è il nuovo head coach dei Brooklyn Nets

Niente Ime Udoka per la panchina dei Brooklyn Nets: dopo la breve parentesi ad interim per sostituire Steve Nash, la franchigia ha deciso di optare per Jacque Vaughn come nuovo head coach in maniera definitiva.

The Nets are making Jacque Vaughn head coach. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 9, 2022

Il GM Sean Marks ha dato l’annuncio con un comunicato:

“L’acume, la competitività e la profonda conoscenza della nostra squadra lo rendono in maniera chiara la miglior scelta possibile per il futuro del nostro gruppo. Ha provato di sapere tirare fuori il meglio dai nostri giocatori, giocando una pallacanestro coesa e di squadra”

Finora Vaughn ha guidato la squadra per quattro partite, equamente divise tra vittorie e sconfitte. Un 2-2 che si aggiunge al 2-5 ottenuto da Nash nella prima parte dell’anno. Non è stata la sua prima esperienza da head coach per Brooklyn: già nel 2020, quando la franchigia e coach Atkinson si separarono, toccò a lui guidare la squadra nella bolla di Orlando.

Vaughn-Nets insieme anche l’anno prossimo

Ma l’accordo firmato da Vaughn non è solo da “traghettatore” fino a fine stagione: la firma con i Nets prevede anche un ulteriore anno di contratto per la prossima stagione.

Un’investitura importante e per certi versi inaspettata, visto che il nome più forte di tutti era quello di Ime Udoka, sospeso dai Celtics per lo scandalo interno alla franchigia. Si dice che il patron Joe Tsai abbia subito delle pressioni per non accordarsi con lui.

