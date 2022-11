NBA, l’ex Lakers Dwight Howard giocherà a Taiwan

L’otto volte all-star NBA Dwight Howard si unirà ai Taoyuan City Leopards, squadra che milita nella massima divisione Taiwanese, dove finalmente tornerà a giocare.

A dare la notizia è stato lui stesso in un video pubblicato sui social:

Dwight Howard announces that he's headed overseas to play in Taiwan for the Taoyuan Leopards.

(via taoyuan_leopards/IG) pic.twitter.com/ur9KL0Vdxh

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 8, 2022