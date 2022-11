NBA, Kevin Durant e Paul George nominati giocatori della settimana

Sono Kevin Durant e Paul George i due giocatori ad essere stati premiati come migliori giocatori della terza settimana di NBA. Le due ali, rispettivamente dei Brooklyn Nets e dei Los Angeles Clippers, sono state incoronate al termine della settimana – la scorsa – che li vede non troppo differenti nelle statistiche:

NBA Players of the Week for Week 3. West: Paul George (@LAClippers)

East: Kevin Durant (@BrooklynNets) pic.twitter.com/4a3N3C0grt — NBA (@NBA) November 7, 2022

KD conclude con una media di 30.8 punti per partita, PG a cifra tonda: 33 punti per serata. Anche gli assist distribuiti ai compagni viaggiano, più o meno, sulla stessa lunghezza d’onda – per l’ex Golden State e OKC si parla di 6.5 assist mentre per il talento di Los Angeles 5.5 assist – mentre più corposa è la differenza per quanto riguarda i rimbalzi: 8.8 per il giocatore dei Nets, 5.8 per quello dei Clippers. Entrambi, con queste statistiche, contribuiscono non poco al record positivo delle rispettive franchigie: 3-1 nel periodo preso in considerazione.

E’ la 27esima volta che Kevin Durant si aggiudica il riconoscimento, mentre per Paul George è “solamente” l’undicesima. Attualmente i Nets si trovano all’undicesima posizione della Eastern Conference con un record di 4-7. I Clippers se la passano meglio con una differenza tra vittorie e sconfitte pari a 6-5 che li proitta al settimo posto della Western Conference.

Di seguito i post Twitter delle squadre a celebrare i propri All-Star:

The numbers speak for themselves 🔥 Congrats, 7⃣ pic.twitter.com/I4rBPV6Ttd — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 7, 2022

Do your thing, 13, do your thing. pic.twitter.com/OUGyrtusdo — LA Clippers (@LAClippers) November 7, 2022

Leggi anche:

Mercato NBA, Anthony Davis potrebbe essere scambiato

NBA, Cam Johnson fuori per almeno due mesi

Jaylen Brown parla della questione Irving: “Non siamo d’accordo con la NBA”