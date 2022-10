NBA, Gobert su Minnesota: “Obiettivo andare in finale e giocare per il titolo”

Il 19 ottobre avremo un primo assaggio dei Minnesota Timberwolves con Rudy Gobert – Karl-Anthony Towns – Anthony Edwards e D’Angelo Russell in campo. In un’intervista rilasciata direttamente a NBA, il francese ha condiviso le sue aspettative per questa nuova sfida che lo attende:

“Ogni sera per noi sarà un’occasione per migliorare. Il basket non è una scienza esatta. La perfezione non esiste. Ma se puoi giocare l’uno per l’altro e combattere l’uno per l’altro in ogni momento sul campo, puoi solo che migliorare. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di essere una delle migliori squadre ad Ovest, poi andare alle finali e giocare per il titolo.”

Qualche giorno fa lo abbiamo visto anche al fianco di Victor Wembanyama quando quest’ultimo è venuto a Las Vegas per giocare 2 partite clamorose con la canotta dei Metropolitans contro il Team Ignite.

“Conosco Victor da quando aveva 13 anni. È un bravo ragazzo. C’è molta saggezza in lui e chiaramente ha tutti gli strumenti per fare bene. Ma ciò che lo rende speciale è il suo stato d’animo. È appassionato del gioco, vuole eccellere e sa cosa serve per eccellere. Lavora molto duramente per arrivare a questo livello ed è stato molto bello vederlo crescere.”

Quando ha capito che Wembanyama sarebbe stato un giocatore speciale?

“La prima volta che l’ho visto giocare. Lo sapevamo tutti. Ma la vera domanda era: fino a che punto potrà crescere? In questi giorni siamo tutti d’accordo che sarà qualcosa di unico. Non appena ho parlato con lui e ho visto com’era, ho capito che sarebbe stato speciale. Ha tutti gli strumenti necessari, ma è la mentalità la caratteristica più importante di tutte. E lui ce l’ha. Lui più alto di me? Non succede spesso (ride). È stato fantastico. Sono abituato a essere quello che guarda dall’alto in basso. È insolito per me, ma succede. Ho già incontrato Boban e Tacko diverse volte. Mi fa sentire una persona normale.”

