NBA, Shaq difende LeBron James: “Non ha il killer instinct? Senza non arrivi a quota 38.000 punti…”

Con LeBron James che si avvicina rapidamente a Kareem Abdul-Jabbar nella classifica dei migliori marcatori NBA di tutti i tempi, i dibattiti si intensificheranno nel momento in cui ci sarà il clamoroso sorpasso. Nel frattempo, Shaquille O’Neal è accordo in difesa della stella dei Los Angeles Lakers contro i rimproveri che spesso gli fanno, specialmente per quanto riguarda la presunta mancanza di killer instinct.

– La critica che tutti fanno a LeBron è che non aveva il killer instinct che avrebbero potuto avere Jordan e Kobe.

– Ok, allora ho una domanda. Ha bisogno di 1.325 punti per superare Kareem Abdul-Jabbar in questa stagione. Quindi, se supera il grande Kareem Abdul-Jabbar, questo lo rende il più grande giocatore di tutti i tempi?

– No.

– Va bene, hai detto di no. Quindi se qualcuno è più in alto di me e io lo sorpasso in classifica, quel giocatore è davvero migliore di me? Chiedo, ecco tutto. Mi piacciono queste discussioni. Se non hai quel killer instinct, mi dici come ci arrivi a 38.000 punti? Faccio solo una domanda, tutto qui.