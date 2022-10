NBA, Keegan Murray parla del primo confronto con LeBron: “È un’esperienza surreale”

Nella prima giornata di Preseason, è andata in scena la vittoria dei Sacramento Kings sui Los Angeles Lakers, per 105-75.

Tra i protagonisti della gara, c’è stato ovviamente la scelta #4 dei Kings, Keegan Murray che ha guidato la sua squadra alla vittoria, non solo dal punto di vista offensivo. Infatti al rookie proveniente dall’Iowa è stato chiesto di marcare LeBron James, e ha commentato così la faccenda.

“Parliamo di un’esperienza surreale. Ci stavamo preparando per scendere in campo, e lo staff tecnico mi ha fermato per dirmi che dovevo marcare LeBron. Mi sono sentito pronto per la sfida, non è una possibilità che viene data tutti i giorni, quindi è stata un’esperienza eccitante per me. Non vedo l’ora di competere ancora con lui in futuro.”