NBA, Charles Barkley su LeBron James: “Forse la più grande storia dello sport”

Tra pochi giorni LeBron James inizierà la sua 20esima stagione in NBA, un’impresa rara e ancora più incredibile se si vede il livello che ha mostrato ancora la scorsa annata con 37 anni sulla carta d’identità. Charles Barkley – nel podcast organizzato da Draymond Green – ha parlato in questa maniera della grandezza del Prescelto:

“Sono un fan di MJ, ma penso che ciò che LeBron ha realizzato sia senza dubbio la più grande storia di questo sport. Prima di tutto quando vedi Kobe e Kevin Garnett, sai che non erano grandi giocatori quando sono arrivati ​​in NBA. Nei miei 40 anni in NBA, LeBron è stato l’unico ad essere stato di un altro livello sin dal primo giorno. È diventato uno dei migliori giocatori della storia e non ha mai avuto il minimo problema, nonostante sia stato catapultato in un mondo in cui sei sotto la lente d’ingrandimento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con i social network. Che sia bravo come lo è stato a 18 anni, penso sia una delle più grandi storie di questo sport.”