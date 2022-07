NBA, Zach LaVine: “Mi piacerebbe avere la stessa consapevolezza di Ja Morant”

Negli ultimi giorni, hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni rilasciate dalla giovane star dei Memphis Grizzlies Ja Morant. Quest’ultimo ha dichiarato infatti che nessuno sarebbe in grado di sconfiggerlo in uno contro uno. Inoltre, ha aggiunto che avrebbe sicuramente sconfitto anche la leggenda dei Chicago Bulls Michael Jordan.

Sin dal suo avvento nella lega, Morant è sempre stato molto sicuro dei propri mezzi atletici e delle sue grandi potenzialità di crescita. Durante la passata stagione, è stato nominato come Most Improved Player, grazie alle eccellenti prestazioni. Non solo, è riuscito a condurre i suoi Grizzlies al secondo posto della Western Conference.

La corsa ai playoff è terminata alle semifinali di Conference contro i Golden State Warriors, poi futuri campioni NBA. Nonostante ciò, la sua recente affermazione è stata duramente criticata, in quanto MJ è considerato come il GOAT indiscusso di tutti i tempi. A questo proposito, il giocatore dei Bulls Zach LaVine ha espresso la sua opinione:

“Mi piacerebbe avere la stessa consapevolezza di Ja Morant. Non do troppo peso a queste dichiarazioni, in quanto è impossibile poter comparare due epoche così diverse. Tuttavia, sono fermamente convinto che MJ sia il migliore di tutti i tempi.”

Piuttosto diplomatica la risposta del due volte campione dello Slam Dunk Contest. La guardia dei Bulls mostra rispetto nei confronti del giocatore dei Grizzlies senza sbilanciarsi eccessivamente. Staremo a vedere se durante la prossima stagione Morant riuscirà a migliorare ulteriormente rispettando le alte aspettative poste nei suoi confronti.

