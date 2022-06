NBA, Miles Bridges arrestato per presunta violenza domestica

Miles Bridges, tra i più cercati della free agency NBA 2022, è salito alle cronache per una presunta violenza domestica dopo una lite con una donna che ha portato al suo fermo temporaneo nella giornata di mercoledì 29 giugno. Stando a quanto riportato da TMZ il giocatore degli Charlotte Hornets – arrestato dalla polizia di Los Angeles – è stato poi rilasciato sotto pagamento della cauzione (130.000 dollari). Da valutare, se e in che misura l’episodio impatterà sulle sue quotazioni in sede di mercato NBA.

