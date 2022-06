NBA, finalmente Steph Curry: con l’anello arriva il Finals MVP

Ci sono voluti quattro titoli a Steph Curry per raggiungere questo traguardo, ma finalmente ce l’ha fatta. Il #30 dei Golden State Warriors conquista il suo primo trofeo di Finals MVP, nella notte in cui i suoi Warriors superano 103-90 i Boston Celtics per assicurarsi il 7° titolo di franchigia.

Steph Curry ha chiuso Gara 6 con 34 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, in perfetta linea con le notevoli stats mantenute in questa serie (31.2-6.0-5.0). L’ennesima prestazione monstre, per un riconoscimento da Finals MVP conquistato all’unanimità.

Steph Curry nell’Olimpo dell’NBA

Non c’era bisogno che Steph Curry vincesse Finals MVP per riconoscerlo come uno dei migliori giocatori ad aver toccato un pallone da basket. Il suo pedigree parla per lui: 2 regular season MVP, 1 All-Star Game MVP, 8 convocazioni all’All-Star Game, 4 All-NBA first team, 2 titoli di miglior marcatore della lega e record personale di triple in NBA. All’appello mancava però l’agognato titolo di MVP delle Finali NBA, traguardo che nelle precedenti occasioni non era riuscito mai a raggiungere.

What they going to say now? – Stephen Curry pic.twitter.com/1lzGjbVwle — NBA (@NBA) June 17, 2022

Molti avrebbero consegnato a Curry questo ambito accomplishment già nel 2015, l’anno del primo titolo Golden State targato Steve Kerr. La guardia aveva guidato i suoi per punti segnati e assist smazzati, ma la commissione votante gli preferì Andre Iguodala, per l’egregio lavoro difensivo messo in opera contro LeBron James. I successivi due titoli Warriors invece sono stati conquistati grazie alle prestazioni di un certo Kevin Durant; a lui andarono i rispettivi MVP Finals.

Fun fact: Steph Curry won 3 MVP awards this season. — All-Star Game MVP

— West Finals MVP

— Finals MVP pic.twitter.com/aSGht9spQN — StatMuse (@statmuse) June 17, 2022

Senza Durant in squadra o altri inaspettati exploit, Steph Curry si unisce ad un gruppo davvero elitario. Ecco i giocatori che come lui hanno conquistato in carriera 4 titoli, 2 MVP della lega e 1 MVP delle Finals: Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan LeBron James Magic Johnson e Michael Jordan.

Non male.

