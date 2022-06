NBA Finals 2022, Stephen Curry su Jordan Poole: “Ha preso il comando della squadra”

All’interno di una Gara 2 magistrale in queste NBA Finals 2022 dei Golden State Warriors, c’è tanto anche di Jordan Poole. Limitato a 9 punti con un pessimo 2/7 in Gara 1, il giocatore ha firmato 17 punti (e 6/14 dal campo) nella vittoria degli Warriors per pareggiare la serie. Soprattutto, Poole ha piazzato due triple di estrema difficoltà alla fine del 1° tempo per completare poi un decisivo 3° quarto dominato 35-14:

“Non cercavo gloria di questo tipo. Nella prima partita ho cercato di coinvolgere di più i miei compagni, di trovarli in posizioni facili perché la loro difesa mi stava dando tanta attenzione ed ero circondato quando Steph non era sul parquet insieme a me. Ma sì, oggi ho ritrovato la mia normale aggressività.”

POOLE PARTY ! 💦 2 énormes 3-pts de Poole pour finir le quart sur un 19-2 !pic.twitter.com/BKhDPmokdS — Basket-Infos (@Basket_Infos) June 6, 2022

NBA Finals 2022, le parole di Curry

Anche Stephen Curry ha avuto solo parole positive sul compagno di squadra, entrato in campo con un altro atteggiamento rispetto alla ‘timidezza’ nel primo appuntamento della serie:

“Parliamo spesso di come terminare i quarti e di come può influenzare l’inizio del successivo. Jordan stasera ha fatto qualcosa di fantastico e che ha davvero acceso il pubblico. È stato un pugnale inferto agli avversari, specialmente nel terzo quarto, per terminare la partita. Credo che Jordan stasera sia stato un po’ più aggressivo del solito, più sotto controllo. Credo che abbia realizzato due triple negli ultimi 2 minuti del 3° quarto. Ne è capace. Tiriamo da centrocampo ad ogni allenamento, ad ogni shootaround. Facciamo sempre una piccola competizione tra di noi. E se ne metti uno in una partita, conta anche quello. Quindi, stasera ha preso il comando in questa particolare classifica e il comando della squadra.”

Leggi Anche

Quin Snyder lascia gli Utah Jazz dopo otto stagioni NBA

NBA Finals, Golden State ha imparato la lezione: fuga nel terzo quarto e 1-1; Celtics KO

NBA, Michael Beasley torna in attività: pronto un contratto milionario in Cina