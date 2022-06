NBA, Jayson Tatum ricarica le pile: “Ho già vissuto serate storte al tiro, so cosa fare”

A livello di punti segnati non è stato un grande esordio alle NBA Finals per Jayson Tatum. La maturazione di un grande giocatore passa però anche dalla capacità di incidere positivamente sul risultato finale in altri modi. Il numero 0 dei Boston Celtics ne è consapevole.

Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia di Gara 2.

“Ho fatto più assist che punti nella partita scorsa dunque penso di aver fatto il più delle volte la scelta giusta. Non c’è da pensare troppo e non ci perdo il sonno. Abbiamo vinto ed era la cosa più importante, corretto? Sono le Finals ed è ciò che conta. Ovviamente so di dover giocare meglio, non posso tirare così ogni partita, ma mi aspetto di far la mia parte avendo impatto sulla gara in vari modi. Quando hai fatto qualcosa in passato, sai come rispondere la volta successiva. Io ho avuto serate storte al tiro in NBA, le ho già vissute. So cosa fare per la prossima partita, credo che nella questione ci sia sopratutto un aspetto mentale. Non dobbiamo rilassarci solo perché siamo sopra 1-0.”