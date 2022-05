Playoff NBA, Draymond Green commenta l’espulsione contro Memphis

Draymond Green è stato sanzionato con un flagrant foul di livello 2 mentre cercava di impedire a Brandon Clarke di schiacciare a 1’18” dall’intervallo. Molto sorpreso dalla decisione, Draymond ha spiegato a coach Kerr che la sua mano era rimasta intrappolata nella maglia dei Grizzly. Visione diversa di Clarke:

“È noto per i suoi flagrant foul. Lo guardo giocare in TV da anni, per tutta la vita ha fatto così. Quindi non sono rimasto davvero scioccato: è il genere di cose che faceva anche prima.”

Espulsione Green, la versione di Draymond

Questa, invece, la versione di Green:

“L’arbitro si è voltato e fatica a spiegarci cosa è successo. Ha detto ‘È un flagrant…’, si è fermato a lungo e poi ha detto ‘2’. Non voleva nemmeno dire che sarebbe stato un flagrant 2, cosa che ho trovato interessante perché da parte mia mi sentivo abbastanza stupido da credere che non era nemmeno un flagrant 1 clamoroso, che i Playoff sono un po’ più duri di altri periodi dell’anno… ma abbiamo visto fischi discutibili nel 1° round, cose che non sono state riviste. Penso che stasera sia stata probabilmente una questione di reputazione più che un duro fallo.

Gli Warriors se la sono cavata senza di lui per questa Gara 1 delle semifinali della Western Conference, ma ora si riparte nuovamente da zero, per una Gara 2 che significa già tanto per i Grizlies.

Leggi Anche

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Playoff NBA, Golden State vince Gara 1 al fotofinish: Memphis abbattuta