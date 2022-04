Scottie Barnes Rookie of the Year NBA ha dato la carica ai Raptors per Gara 4

Scottie Barnes, un po’ a sorpresa, ha vinto il premio di Rookie of the year NBA con 15 lunghezze di vantaggio nelle votazioni rispetto al secondo classificato, Evan Mobley. Tempismo dell’annuncio propizio per i Toronto Raptors, che hanno ricevuto la notizia, tramite un video di Vince Carter, nella giornata di vigilia di Gara 4, poi vinta alla Scotiabank Arena contro i Philadelphia 76ers.

Scottie Barnes Rookie of the Year NBA: congratulazioni da coach Nurse

I complimenti del coach dei Raptors al suo giocatore:

“Un gran riconoscimento, è uno dei grandi premi. È stato un bel momento da condividere con la squadra perché sotto 0-3 non c’era molto di positivo a cui pensare. Ci ha dato una forte spinta.”

