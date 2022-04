NBA: Tamika Tremaglio (NBPA) torna a parlare di espansione

L’espansione della NBA, è un tema che circola nel mondo della palla a spicchi statunitense da molti anni. Dopo essere finito un po’ nel dimenticatoio, è tornato alla ribalta recentemente, in merito alle dichiarazioni di Tamika Tremaglio, Executive Directore della NBPA, il sindacato dei giocatori.

La Tremaglio, intervenuta alla conferenza “State of The Industry”, organizzata da SportTechie e tenutasi al One World Trade Center di New York City, ha dichiarato:

“Vogliamo più squadre, penso che sarebbe un bene per il business. Speriamo proprio che nei prossimi anni possano nascere nuove squadre NBA negli Stati Uniti”

Tra le candidate più accreditate, qualora si dovesse verificare un’espansione della lega sono due: Las Vegas e Seattle.

A Las Vegas infatti è in programma la costruzione, finanziata dall’Oak View Group, di una modernissima arena da 20.000 posti. Una struttura che, ha detta del CEO del gruppo, sarebbe ideale per l’NBA.

Se Las Vegas sarebbe una novità per il basket made in USA, lo stesso non si può dire per Seattle. La Emerald City è stata la casa dei Seattle SuperSonics dal 1967 al 2008 e da quelle parti, l’amore per il basket non è mai venuto meno. Ogniqualvolta si parla di espansione infatti, Seattle è sempre un nome “caldo” grazie anche alla passione del sindaco Bruce Harrel.

Insomma, che vada in porto o meno il capitolo riguardante l’espansione della NBA, una cosa è certa: Las Vegas e Seattle sono le favorite.

