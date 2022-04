Sono molti i figli di giocatori NBA che hanno intrapreso la stessa strada del padre: è il caso di Shareef, figlio della leggenda dei Lakers Shaquille O’Neal. In merito al talento del figlio, Shaq afferma di aver cresciuto un campione, tanto da paragonarlo a Giannis Antetokounmpo con la differenza che Shareef sa tirare in sospensione.

Un paragone importante per un ragazzo che – nonostante nel 2015 sia stato inserito tra i giovani più promettenti – ha ancora tanto da dimostrare. Il 22enne attualmente gioca alla Louisiana State University (LSU) e, secondo molti addetti ai lavori, sarà uno dei futuri protagonisti della NBA.

Durante una puntata del podcast The BIG Podcast with Shaq, Shaquille O’Neal ha parlato dell’enorme potenziale di suo figlio Shareef:

“Quello che la gente non sa è che so di avere un Giannis con il jump shot. È così che l’ho cresciuto. Ho un Giannis Antetokounmpo che sa fare il tiro in sospensione, ma questo la gente non lo sa. Quindi, spero che possa andare in una squadra dove può mostrare tutto il suo talento, così che le persone possano vedere chi è veramente”