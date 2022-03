NBA, Bradley Beal sorpreso dal nucleo giovane degli Wizards

La stella dei Washington Wizards, Bradley Beal, è ormai lontano dai campi da circa due mesi a causa di un infortunio al polso. A causa della sua assenza, le speranze di Washington di finire ai Playoff NBA sono quasi del tutto sfumate.

Nonostante ciò, l’infortunio del miglior giocatore della squadra ha comunque portato risvolti positivi, permettendo al coach Wes Unseld Jr. di dare maggiore minutaggio ai giocatori più giovani. Proprio a proposito di ciò, Bradley Beal è stato intervistato nella trasmissione di NBC Sports Washington “Wizards Postgame Live” e ha parlato di quanto il nucleo giovane della squadra sia molto promettente.

In particolare, la guardia ha cominciato parlando di due dei giovani più interessanti della squadra, ovvero: Corey Kispert e Deni Avdija:

“Sono rimasto davvero impressionato da quei tre. Corey è arrivato in squadra già molto maturo, quando lo abbiamo preso non era una matricola alla ricerca di grande giocate da copertina. Si è unito alla squadra sapendo già cosa doveva fare e ha provato in tutti i modi a mettersi a disposizione nostra e del coach.

Deni invece sta diventando sempre più bravo. Parliamo di un ragazzo tosto, e molto versatile. Possiamo schierarlo come ala piccola, come ala grande e in alcuni casi ha svolto anche il ruolo di playmaker. Stiamo muovendo Deni per tutto il campo, e adoro il fatto che egli si renda sempre disponibile a fare qualsiasi cosa.”