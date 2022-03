NBA, stagione finita per Damian Lillard

La terza notizia della serata italiana arriva, ancora una volta, da Shams Charania: Damian Lillard non scenderà più in campo nella stagione 2021-2022. Con la stagione dei Trail Blazers ormai praticamente finita, senza obiettivi di competere ad alti livelli a portata di mano, la franchigia ha deciso di permettere alla propria stella di recuperare completamente, senza affrettare.

Lillard si è sottoposto ad un’operazione chirurgica nello scorso gennaio, dopo essere sceso in campo per l’ultima volta il 31 dicembre, per risolvere un fastidiosissimo problema fisico agli addominali. I tempi di recupero erano inizialmente stimati in 6-8 settimane.

Lillard out for the season: la scelta di Portland

I Trail Blazers hanno quindi – saggiamente – scelto di non rischiare Lillard per le restanti partite. La classifica NBA vede infatti i Blazers dietro 3.5 partite ai Lakers, attualmente all’ultimo posto valido per il torneo play-in. Non è stata una stagione facile per la stella di Portland: le percentuali dal campo, nella prima parte di stagione, hanno vissuto una vistosa decrescita, facendo segnare i minimi in carriera sia dal campo che da dietro l’arco. Poi, ovviamente, l’infortunio. E ad aggiungersi anche l’addio di CJ McCollum, suo storico partner di reparto in uno dei back-court più talentuosi degli ultimi anni.

