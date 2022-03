NBA, Brook Lopez torna ad allenarsi a pieno regime

Continua il recupero di Brook Lopez dopo l’intervento alla schiena a cui si è sottoposto a dicembre. Il centro dei Milwaukee Bucks è stato dichiarato capace di prendere parte completamente agli allenamenti della squadra. Brook Lopez ha sostenuto un leggero workout individuale ieri notte, prima della sfida contro i Bulls, ma nei prossimi giorni prenderà progressivamente parte anche agli allenamenti 5 contro 5 con contatto.

Ad aggiornare il mondo NBA sulle condizioni fisiche di Brook Lopez è stato coach Mike Budenholzer. Prima della partita di ieri notte, l’allenatore dei Milwaukee Bucks ha fatto il punto della situazione sul recupero del giocatore, ipotizzando anche un suo temporaneo spostamento nella squadra affliata di G League:

“É un altro passo importante e positivo per lui sulla strada del ritorno in campo. É una delle grandi cose di avere la G League, avere la squadra affiliata così vicino. Penso che Brook vedrà un po’ di tutto nel prossimo periodo, tutto il tempo necessario per lui per tornare a fare allenamenti di qualità, 5 contro 5 di qualità e per prepararsi al ritorno in campo.”