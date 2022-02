Risultati NBA, Crowder spreca nel finale, Utah ne approfitta e sbanca Phoenix

(38-22) Utah Jazz 118- 114 Phoenix Suns (49-12)

Succoso appuntamento domenicale in NBA. Ai piani alti della classifica Western Conference, gli Utah Jazz – 7-1 nel mese di febbraio con il miglior attacco NBA, per Cleaning The Glass – vanno a far visita ai lanciatissimi Suns, contro i quali hanno raccolto solo sconfitte negli ultimi sei incroci. In caso di vittoria Phoenix potrebbe diventare la prima squadra a raggiungere le 50 vittorie stagionali, ma deve fare i conti con diverse assenze per infortuni, soprattutto nel backcourt – su tutte quella di Chris Paul.

Timeout obbligato già in avvio per Quin Snyder dopo lo 0-8 iniziale: cinque punti e una tripla a bersaglio per Ayton, molto coinvolto.

A referto anche Cam Johnson, innescato nella prima azione della gara dal penetra e scarica di Mikal Bridges. Utah si iscrive alla partita, ma i Suns mordono gli avversari alle caviglie mettendo grande pressione in difesa e concretizzando in attacco. I padroni di casa scappano accumulando un vantaggio in doppia cifra nei primi 5’ minuti (9-10 al tiro di squadra). Utah è costretta a prodezze per restare agganciata e, dopo essere scivolata a -14 (10-24), si aggrappa a Donovan Mitchell – a quota 10 punti personali grazie al gioco da quattr0 poco oltre la metà del 1º periodo. La tripla del rientrante Rudy Gay riporta i suoi a -2 e poi Gobert converte il lob di Clarkson per la parità a quota 32 dopo 12’ di partita.

Utah muove il punteggio nel secondo quarto mettendo la testa avanti grazie alla tripla di Mike Conley, la settima della serata per i Jazz (35-32). Non accennano a calare ritmo e intensità della gara, con gli ospiti che trovano anche il +7 dopo l’arresto di potenza di Bogdanovic (50-43).

Phoenix riprende il comando con un parziale di 17-6 e va al riposo sul +4 (56-60). Dopo l’intervallo le squadre dimostrano di non aver perso lo smalto: un paio di triple per parte nei primi due minuti e spiccioli (64-71). Utah torna momentaneamente a un solo possesso di distanza ma viene ricacciata indietro dalla prima tripla di serata di Booker. La sfida non trova ancora un padrone: due canestri da tre punti di Jordan Clarkson portano Utah a +4 e il tap in avventuroso di Gobert fissa il parziale a 12’ dal termine sul 94-89 in favore degli ospiti dopo l’1-2 dalla lunetta del nuovo arrivato Aaron Holiday.

Cam Johnson inaugura il quarto conclusivo mandando a bersaglio la tripla per i punti 21,22 e 23 della sua gara e rimette sole due lunghezze tra le formazioni (94-92). Utah ha però il merito di rispondere colpo su colpo. Clarkson mette la sua firma, prima con l’assist in penetra e scarica per la tripla di Danuel House e poi con la soluzione personale dal mid range (110-101). L’ultimo tentativo di rimonta di Phoenix passa dalle mani di Devin Booker. Il canestro allo scadere dei 24 secondi di Donovan Mitchell, con meno di 2’ rimasti da giocare, indirizza fortemente la gara e scava un solco di 10 punti (116-106).

Sembra finita, ma di nuovo due canestri pesanti, di Booker e Crowder, tengono in bilico il risultato. Proprio Crowder però butta via il possesso che avrebbe potuto portare i suoi al pareggio per l’overtime con un passaggio oltremodo avventato sulla corsia laterale che finisce nei pressi della panchina Suns. Restano 2.1 secondi sul cronometro e per Utah è sufficiente rimettere la palla in campo. Fallo ovvio da parte dei padroni di casa, ma l’1-2 di Conley premia i Jazz, che sbancano il Footprint Center 118-114.

26 punti con 8-20 al tiro per Donovan Mitchell, i cui numeri sono adeguatamente sostenuti dalla doppia doppia di Gobert (16 punti, 14 rimbalzi) e dai 22 punti con 10-17 del solito guastatore in uscita dalla panchina a nome Jordan Clarkson. Lato Phoenix Booker scrive 30 con il 50% al tiro. Ottimo contributo dal più volte citato Cam Johnson (23 punti con 7-11 e quattro triple). 23 anche i punti di Ayton (11-15 al tiro). Il centro cattura inoltre sette rimbalzi.