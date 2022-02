Risultati NBA, Brooklyn vince a Milwaukee, Chicago va KO con Memphis

Super Ja Morant per i Memphis Grizzlies. Il playmaker ha realizzato ben 46 punti per aiutare la sua compagine a regolare i Chicago Bulls con il punteggio di 110-116. Bene anche Steven Adams: doppia doppia da 12 punti e 21 rimbalzi. Dall’altra parte non sono bastati i 31 punti in 42 minuti di DeMar DeRozan.

I Brooklyn Nets hanno avuto la meglio contro i Bucks, al termine di un match entusiasmante. I newyorchesi si sono affidati totalmente a Kyrie Irving, il quale ha chiuso la contesa contro Milwaukee con ben 38 punti, 5 assist e 5 rimbalzi a referto. Da segnalare la vittoria di Cleveland su Washington, così come quella di Miami su San Antonio Spurs. Altra tripla doppia, invece, per Nikola Jokic: 18 punti, 10 rimbalzi e 11 assist nella vittoria di Denver contro Sacramento.

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 127-100

Cleveland Cavs-Washington Wizards 92-86

Miami Heat – San Antonio Spurs 133-129

Denver Nuggets – Sacramento Kings 115-110

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 123-126

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies 110-116