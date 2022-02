Otto partite consecutive con almeno 35 punti segnati, a sole due gare dal record di franchigia Michael Jordan: questo è il rullino di marcia di DeMar DeRozan, il giocatore che sta trascinando i Chicago Bulls. Nella notte ha registrato sul tabellino 37 punti, fondamentali per la vittoria in rimonta sugli Atlanta Hawks.

This dude keeps doing it. 37 PTS | 71 FG%

38 PTS | 59 FG%

40 PTS | 67 FG%

38 PTS | 50 FG%

35 PTS | 64 FG%

36 PTS | 68 FG%

38 PTS | 59 FG%

45 PTS | 60 FG% It’s also his longest streak of 30-point games in his career. pic.twitter.com/mSPTE9NW50 — StatMuse (@statmuse) February 25, 2022

DeMar DeRozan: “Triple? Quando ti capita il momento devi affrontarlo”

Un’ennesima grande prestazione da parte di DeMar DeRozan che vede ottimi numeri sia dal campo (15/21-71.4%) che dal tiro da tre, con la percentuale di realizzazione del 66.7%. Ed è proprio sulle triple che si sofferma nel post partita:

“Ovviamente non vuoi essere sempre sotto pressione, ma quando ti trovi in quei momenti devi affrontarli, fa parte del gioco. Amo le sfide e le opportunità, sono cose che mi divertono. Sono riuscito a segnare, ma merito della vittoria va anche ai miei compagni: abbiamo fatto un’ottima partita difensiva su Trae Young e non ci siamo dati per vinti”

LIVE: DeMar DeRozan media availability after tonight’s win against the Hawks https://t.co/7WWCcx7STv — Chicago Bulls (@chicagobulls) February 25, 2022

Tristan Thompson: “DeMar è il giocatore che ti risolve la partita”

Esordio con vittoria per Tristan Thompson che, nel post partita, tesse le lodi a DeMar DeRozan:

“Ho giocato con dei grandi giocatori e quando è tempo di fare puntii, dai loro la palla e ci pensano loro. DeMar lo ha fatto partita dopo partita, questa è la sua grandezza. Dobbiamo apprezzarlo e divertirci mentre lo guardiamo risolvere le partite”

LIVE: Tristan Thompson media availability after tonight’s win against the Hawks https://t.co/Fd9aJU9ATD — Chicago Bulls (@chicagobulls) February 25, 2022

