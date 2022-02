NBA, ancora troppo alto il prezzo richiesto da Philadelphia per Ben Simmons

Più ci si inoltre in questa stagione, più diventa netta la sensazione che Ben Simmons non calpesterà alcun parquet NBA.

Separato in caso dalle Finali di Conference della scorsa post season, l’australiano ha più volte dichiarato di non essere mentalmente pronto per giocare per i Philadelphia 76ers, che da mesi stanno cercando un partner ideale per imbastire una trade. Partner che, però, si fa sempre più lontano.

Nel suo ultimo podcast, il reporter di ESPN Adrian Wojnarowki ha condiviso le ultime sul caso Simmons:

“Il valore c’è, ci sono moltissime squadre che lo cercano. La verità però è non credo ci sia nessuno che pensa sia davvero un occasione da non perdere. Nessuno lo valuta lo stesso prezzo che ora Philadelhia sta chiedendo in possibili trade. Come avete visto, abbiamo riportato che i Sacramento Kings si sono tirati fuori la settimana scorsa. E anche altre squadre, non solo pensano che il prezzo richiesto da Philly sia troppo alto, ma anche se abbassasse un po’ le richieste resterebbe comunque esagerato”

Come ricordato dallo stesso insider, i Sacramento Kings hanno effettivamente abbandonato la pista per Ben Simmons dopo il rifiuto da parte del front office Sixers di una trade a base De’Aaron Fox ed altri assets. La posizione di Maryl Morey sembra piuttosto chiara: se non dovesse arrivare l’offerta giusta in questa finestra di mercato il giocatore verrebbe scambiato nella prossima off season, eliminando definitivamente ogni possibilità di rivederlo in campo in questa stagione.

