Cinque vittorie su cinque in trasferta, nove vittorie consecutive contando pure le gare casalinghe: i Phoenix Suns continuano a volare sbarazzandosi anche dei Dallas Mavericks. Il successo sui texani porta le firme di Devin Booker – autore di 28 punti – e Chris Paul, doppia doppia per lui da 20 punti, 11 assist e nessuna palla persa. Una prestazione e una striscia di risultati positivi che, come riportano i giocatori, sono la prova della maturità della squadra.

Partita equilibrata per lunga parte del tempo, fino a quando Chris Paul e Devin Booker si sono accesi nell’ultimo quarto regalando a Phoenix la vittoria. La chiave del successo è stata l’esperienza, come racconta Booker ai giornalisti nel post partita:

"We all trust each other. We had a lot of learning curves last year, but having that time and that experience together, I know put us in a situation where we never hit the panic button."

