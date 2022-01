Risultati NBA, i Lakers vincono contro Utah, Atlanta super con Milwaukee, KO Brooklyn

Nel giorno del Martin Luther King Day non sono mancate le sorprese. Una su tutte, la vittoria degli Atlanta Hawks sui Milwaukee Bucks arrivata negli ultimi 6 minuti, quando la squadra della Georgia si trovata sotto con il punteggio di 100-91. Brutto passo falso di Brooklyn che ha invece ceduto di fronte a Cleveland nonostante i 27 di Irving ed i 22 di Harden.

Da segnalare anche la bella vittoria di Memphis che ha regolato i Chicago Bulls grazie ai 25 a testa da parte di Ja Morant e Bane. Per i Bulls non sono serviti i 24 di DeRozan. Phoenix batte San Antonio e lo fa con i 48 messi a referto da un super Booker. Chiudiamo con i Lakers che interrompono la striscia di 3 sconfitte consecutive, vincendo contro Utah: 25 punti, 7 assist e 7 rimbalzi per il solito LeBron James.

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 98-88

Dallas Mavs – OKC Thunder 104-102

Boston Celtics – NOLA Pelicans 104-92

New York Knicks – Charlotte Hornets 87-97

Washington Wizards – Philadelphia 76ers 117-98

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 114-107

Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 119-106

Indiana Pacers – LA Clippers 133-139

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 121-114

Miami Heat – Toronto Raptors 104-99

San Antonio Spurs – Phoenix Suns 107-121

LA Lakers – Utah Jazz 101-95