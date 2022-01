NBA, Jose Calderon nel front office dei Cleveland Cavaliers

José Calderon, forte di un bagaglio d’esperienza di 14 stagioni nella lega e un ruolo di rappresentanza all’interno dell’associazione giocatori NBA, passa ora ai Cavaliers con un ruolo dirigenziale. La notizia è riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Cleveland Cavaliers are hiring Jose Calderon to a front office role, sources tell ESPN. Calderon played 14 years in the NBA and on four Spanish Olympic teams. He most recently worked for the NBPA upon his 2019 retirement as a player.

