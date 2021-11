NBA, infortunio pesante per Jalen Suggs

Ennesima cattiva notizia in casa Orlando Magic. Jalen Suggs ha riportato la frattura del pollice destro durante la partita contro i Philadelphia 76ers. Il rookie raggiunge in infermeria tanti altri compagni: Markelle Fultz, che sta recuperando dall’operazione al crociato, Michael Carter-Williams, fermo per l’intervento alla caviglia, e Cole Anthony.

I tempi di recupero non sono certi. Ma, come annunciato da Adrian Wojnarowski di ESPN, il giocatore dovrebbe saltare molte settimane.

Suggs will travel back to Orlando to get fractured thumb reevaluated before a clear timetable on a return, but he’s expected to miss several weeks. https://t.co/Xy8i06p2ZX — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 30, 2021

Jalen Suggs ha disputato una gara, questa notte, da 29 minuti con 17 punti, 3 rimbalzi e 5 assist. In questa stagione ha giocato 20 partite e tutte da titolare. La sua media: 12.1 punti, 3.4 rimbalzi e 3.5 assist. Il numero 4 ha mostrato un potenziale che, però, non è ancora riuscito a mettere in mostra del tutto. Tante le difficoltà al tiro come dimostrano le percentuali: il classe ’01 tira con il 33.6% e con il 24.8% dalla linea dei tre punti.

L’infortunio rimediato è piuttosto pesante anche perché taglia di netto il suo percorso di sviluppo tra i grandi della lega. Gli Orlando Magic lo attendono a braccia aperte.

