Dopo essere stato sospeso dalla NBA per una partita a causa della rissa con Stewart, LeBron James è tornato in pompa magna: con i 39 punti realizzati questa notte ha trascinato i Los Angeles Lakers alla vittoria su Indiana. Un ritorno importante per i gialloviola che riabbracciano il loro terzo tenore.

A season-high 39 points from the King. #LakersWin pic.twitter.com/e8WisFnOdv — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 25, 2021

LeBron James: “Ieri non ho giocato, oggi dovevo caricarmi la squadra sulle spalle”

I 39 punti di questa notte sono il season-high per LeBron James, felice di essere tornato a disposizione dei suoi compagni, come spiega nell’intervista del post partita:

“Ero felice di giocare visto che ieri non ho potuto, oggi nel back to back volevo esserci per aiutare la squadra a vincere. Sapevo di dovermi caricare la squadra sulle spalle e dare una spinta ai ragazzi: abbiamo giocato bene, anche se possiamo fare meglio. In difesa siamo stati bravi, posso dire tutte le marcature prima ancora che le squadre scendano in campo: oggi ci hanno permesso di fare bene. Ora penso solo a rilassarmi durante il Ringraziamento e guardare il football”

"I'm able to call all the coverages before teams even get into it…it resulted in us getting some stops." LeBron James with @LakersReporter on playing defense at the center position and his plans for Thanksgiving. #LakeShow pic.twitter.com/w7GXwSANxX — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 25, 2021

Frank Vogel: “James voleva vincere a tutti i costi”

Potrà passare un sereno Thanksgiving Day anche coach Frank Vogel che, davanti ai media nel post partita, elogia la prestazione e la mentalità di LeBron James:

“LeBron voleva assolutamente vincere: era dispiaciuto di aver saltato la partita con i Knicks, ogni anno non vede l’ora che arrivi per giocare al Madison Square Garden: oggi voleva rifarsi e ci è riuscito. Ha guidato la difesa e l’attacco, come se fosse un quarterback: la sua prestazione rimarrà negli annali”

"What LeBron did tonight was a performance for the ages." Frank Vogel with @LakersReporter on @KingJames' performance and playing him at the five in the second half. #LakeShow pic.twitter.com/1iMyWpc4mZ — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 25, 2021

I Lakers e LeBron James affronteranno, nella notte tra venerdì e sabato, i Sacramento Kings.

