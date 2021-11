Pau Gasol, arriva su Prime Video una miniserie dedicata al finale di carriera

L’importante è il viaggio. Claim universale che Pau Gasol ha fatto proprio durante la sua lunga parabola agonistica, dagli esordi in Europa fino alla consacrazione oltreoceano in NBA con la maglia dei Lakers. Questo è il titolo della nuova miniserie che approda su Amazon Prime Video dal 12 novembre, dedicata in particolare al finale di carriera di una leggenda della pallacanestro. Dirige Oriol Bosch, già regista di docufilm a tema sportivo – Una historia de amistad y baloncesto (2014), Andrés Iniesta, el héroe inesperado (2020).

L’importante è il viaggio: il trailer ufficiale della miniserie su Pau Gasol