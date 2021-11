NBA, Shai Gilgeous-Alexander giustiziere Lakers: “C’è rispetto, ma vogliamo farci valere”

Nella notte NBA appena trascorsa i Thunder si sono dimostrati ancora una volta avversari temibili per i Los Angeles Lakers. I gialloviola hanno dovuto cedere il passo per la seconda volta in stagione ad OKC, che è riuscita a spuntarla – ancora in rimonta – vincendo per 107-104. Copertina per il solito Shai Gilgeous-Alexander, autore di 28 punti, di cui 11 nell’ultimo quarto.

I THUNDER SUPERANO IL TEST

Shai, mattatore della serata, è stato intervistato al termine della partita e ha commentato così la vittoria di OKC:

“Noi rispettiamo il loro talento, ma come ho già detto in altre occasioni, siamo qui per metterci in mostra, vogliamo farci valere. [I Lakers] sono una squadra composta da giocatori che hanno fatto tanto per la lega, ma noi vogliamo continuamente metterci alla provare e competere.”

Il giocatore canadese, sempre più uomo- franchigia, si è preso sulle spalle la squadra. La prova è la tripla segnata dal logo a 1:18 minuti dalla fine, decisiva ai fini del risultato.

“Di solito non prenderei questi tiri in una partita. Li proviamo alla fine di ogni allenamento, quindi avevo un minimo di confidenza con il gesto tecnico. Mi sono sentito sicuro di poterlo mettere a segno.”

Anche il compagno di squadra Kenrich Williams, secondo miglior giocatore in campo per i Thunder ha fatto i complimenti a Shai Gilgeous-Alexander per la sua grande prestazione.

“Se fosse stato qualsiasi altro giocatore, avrei avuto da ridire, ma quando ho visto tirare Shai, ero abbastanza sicuro. Stiamo parlando di un ragazzo e di un giocatore speciale, di un altro livello.”

