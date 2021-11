Quello di Damian Lillard è stato uno dei nomi più caldi degli ultimi tempi nel mercato NBA. La stella dei Trail Blazers ha fatto intendere alla sua franchigia, nemmeno troppo velatamente, di non essere più disposto a sprecare gli anni del suo “prime” in una squadra non in grado di supportarlo adeguatamente quando si tratta di fare sul serio nella post-season.

Non è un segreto che Lillard abbia valutato seriamente di salutare Portland una volta per tutte, alla ricerca di una squadra realmente competitiva per il titolo. Il retroscena venuto alla luce nelle ultime ore racconta proprio di un incontro avuto dallo stesso Lillard nientemeno che con LeBron James e Anthony Davis, anch’essi alla ricerca di una terza star da aggiungere al roster per tentare nuovamente l’assalto al trofeo.

Dopo aver incrociato lo stesso James ad una partita di WNBA, i due hanno successivamente organizzato l’incontro anche con AD. Un’ora e mezza, in casa dello stesso LeBron, dove i tre hanno apertamente discusso della situazione a L.A. Racconta Lillard:

“Bron mi ha chiesto cosa pensassi della mia situazione attuale, e gli ho detto quello che ho sempre detto a voi giornalisti: voglio essere nella posizione di poter vincere tutto” “Mi ha illustrato la situazione, se me ne fossi andato allora ciò si sarebbe potuto realizzare. Non mi ha detto di andare a LA, non mi ha detto niente di diverso da ciò che già immaginavo. Io ho detto loro ‘se giocassi insieme a voi, so che funzionerebbe per via del mio modo di giocare’ “

Alla fine Lillard è rimasto a Portland, anche se i dubbi sulla sua permanenza non sono ancora dissipati del tutto. I Lakers invece hanno scelto di virare su Russell Westbrook.

