NBA, career high per RJ Barrett e New York vola al primo posto ad Est

Quello che a RJ Barrett è piaciuto di più della sua serata da record è stato il modo in cui è finita: il play ha realizzato due delle sue sei triple negli ultimi due minuti chiudendo con 35 punti a referto e permettendo ai suoi New York Knicks di avere la meglio contro i New Orleans Pelicans. Si tratta della quinta vittoria in sei partite per la compagine della Grande Mela. I trentacinque punti di Barrett, invece, significano career high personale in NBA. Queste le parole del giocatore classe 2000:

“Ovviamente è stato tutto molto divertente, specialmente per la partita che è venuta fuori. I Pelicans ci hanno davvero messo alla prova, arrivando a fine partita a contatto. Il career high? È stato decisamente bello poterlo mettere a segno, ma sono ancora più felice per la vittoria di squadra.”

Evan Fournier e Kemba Walker sono andati a referto con altri 19 punti a testa, per dei Knicks che non sono mai stati in svantaggio. Queste le parole della guardia francese sulla prestazione collettiva:

“Stiamo giocando bene, sembriamo stare ottimamente in campo e non abbiamo paura degli avversari. Barrett? Stasera è stato lui a guidarci e noi abbiamo continuato ad andare da lui. Era caldo.”

I Knicks hanno terminato il match con un positivissimo 19 su 33 (57.6%) da 3 punti. Un dato che spiega in maniera chiara il risultato finale del match. New Orleans, che ha aperto la stagione con sei sconfitte in sette partite, ha realizzato invece 11 triple su 33 (33,3%) tentativi. Per i newyorchesi c’è la vetta della classifica ad Est con il record di 5-1.

Leggi Anche

NBA, Kevin Durant multato di 25.000 dollari dopo la mancata espulsione

NBA, cade anche Utah: ora nessuna squadra è imbattuta

NBA, Jaylen Brown parla del suo infortunio al ginocchio