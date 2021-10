NBA, cade anche Utah: ora nessuna squadra è imbattuta

Nella notte i Chicago Bulls hanno avuto la meglio contro gli Utah Jazz, condannando quest’ultimi alla prima sconfitta stagionale. Questo vuol dire che nessuna squadra ha mantenuto l’imbattibilità nelle prime cinque partite dell’attuale regular season. Chicago sta invece volando ad Est, dove attualmente si trova in prima posizione – insieme a Miami, New York e Washington – con il record di 5-1.

DeMar DeRozan contro Utah ha registrato il season high da 32 punti, mentre Zach LaVine ha dato il suo apporto per un totale di altri 26 punti a referto. Queste le parole dell’ex Toronto:

“Andiamo sempre sul campo per giocare di squadra, duramente e insieme. Siamo qui l’uno per l’altro. Guardiamo sempre ai dettagli, siamo duri con noi stessi quando le cose non vanno per il verso giusto, soprattutto in fase difensiva. Non importa contro chi stiamo giocando, siamo sempre pronti a scendere in campo per cercare di eseguire al nostro massimo.”