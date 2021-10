NBA, Zach LaVine ammette: “Sto giocando con un infortunio al pollice”

I Chicago Bulls sono una delle rivelazioni di questo inizio di stagione NBA. Il loro record recita infatti 4-1 e i ragazzi di coach Billy Donovan hanno intenzione di dare filo da torcere a qualsiasi rivale. Grandi protagonisti fin qui sono stati i nuovi innesti, come Lonzo Ball e DeMar DeRozan.

Tuttavia, la star indiscussa della squadra è Zach LaVine. Il due volte vincitore dello Slam Dunk Contest sta confermando quando di buono fatto vedere durante la scorsa stagione. Nonostante ciò, il giocatore ha rivelato di aver subito un infortunio al pollice della mano sinistra.

La guardia ha deciso di non operarsi e stringere i denti. Ecco come si espresso a seguito della prima sconfitta dei suoi Bulls contro i New York Knicks per 104 a 103:

“Sarò costretto a conviverci per diverso tempo. Mi auguro che non accada nulla durante le prossime partite da far peggiorare la situazione. È come se avessi una forte slogatura al pollice, quindi richiederà del tempo per guarire.”

LaVine ha in seguito affermato:

“Ci sono certi tiri e certe giocate che non posso tentare. Devo abituarmi a sopportare il dolore e giocare al massimo delle mie potenzialità. Ovviamente se non prendessi delle precauzioni correrei il rischio di peggiorare la situazione. Tuttavia, il rischio è sempre alto.”

Prossimo appuntamento dei Bulls fissato con gli Utah Jazz nella notte italiana tra sabato e domenica.

