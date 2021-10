NBA, Chauncey Billups su Portland: “Abbiamo avuto alti e bassi in preseason”

I Portland Trail Blazers disputeranno la loro prima partita stagionale il 21 ottobre contro i Sacramento Kings. Quella gara sarà anche la prima da capo allenatore per Chauncey Billups. L’ex playmaker è stato scelto quest’estate dai Blazers, dopo un altro fallimento ai Playoff sotto la guida Terry Stotts. La scorsa offseason è stata particolarmente travagliata, anche per le diverse voci di mercato che hanno coinvolto Damian Lillard.

Billups, però, ha guardato al campo, concentrandosi soprattutto sulla fase difensiva, vero tallone d’Achille dei Blazers. Le prime partite in preseason non hanno del tutto soddisfatto il nuovo allenatore:

“Dobbiamo assolutamente lavorare sul nostro equilibrio in campo. È quello che vogliamo. Dobbiamo continuare ad allenarci e capire che sono tutte vittorie i piccoli progressi che facciamo. In preseason direi che abbiamo avuto dei buoni momenti, ma anche dei punti in cui ho pensato ‘Dannazione, siamo ancora troppo indietro’. Tracciando un bilancio, direi che abbiamo avuto degli alti e bassi, ma non sono del tutto sorpreso. Si sa che quando ci sono dei cambiamenti ci vuole un periodo di tempo per adattarsi.”