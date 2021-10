NBA, Wendell Carter Jr. prolunga coi Magic: ecco le cifre

Dopo un inizio di carriera travagliato ai Chicago Bulls, Wendell Carter Jr trova finalmente casa. Il centro 22enne firma un prolungamento di contratto con gli Orlando Magic, squadra che lo aveva accolto alla trade deadline della scorsa stagione in cambio, su tutti, di Nikola Vucevic. Per lui un accordo quadriennale dal valore complessivo di $50milioni. Il contratto è interamente garantito.

Orlando Magic center Wendell Carter Jr. has agreed to a four-year, $50 million contract extension — fully guaranteed — with the franchise, VP Basketball Operations Anthony Fields of Vanguard Sports Group told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2021

Wendell Carter Jr comincerà quindi la sua quarta stagione NBA con la maglia dei Magic, dopo un inizio in Illinois complicato dagli infortuni. In nessuna delle tre annate complete disputate a Chicago, il giovane centro è mai riuscito a toccare le 55 presenze. Nonostante questo, il potenziale certo non manca.

Nelle 22 partite in Orlando della scorsa stagione, Wendell Carter Jr ha fatto registrare le medie di 11.7 punti, 8.7 rimbalzi e 1.6 assist. Se riuscirà a stare sul parquet risulterà senza dubbio un valore aggiunto ad una franchigia che ha disperatamente bisogno di trovare dei validi talenti su cui ricostruire la propria credibilità.

