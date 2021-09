NBA, aggiornato il regolamento punitivo relativo alle “ offensive non-basketball moves”

La NBA sta patrocinando un’accurata rettifica del proprio regolamento tecnico e disciplinare, in modo tale da ridurre sensibilmente il numero di giocate che esulano dallo spirito del gioco.

Nonostante gli accorgimenti degli anni passati abbiano riguardato in particolare i contatti generati dalla difesa, le prime novità arbitrali della stagione ventura pertengono invece due movimenti usualmente attuati dagli attaccanti a danno dei difensori stessi.

For the 2021-22 NBA season, there will be an interpretive change in the officiating of overt, abrupt or abnormal non-basketball moves by offensive players with the ball in an effort to draw fouls. The following Points of Education videos showcase areas where a change was needed:

— NBA Official (@NBAOfficial) September 30, 2021