Damian Lillard, fresco oro olimpico, è pronto a cominciare una nuova avventura con i Portland Trail Blazers: una stagione che indica un nuovo inizio visto il cambio di allenatore e dello staff, tutti elementi che fanno ben sperare Dame Dolla. Durante il media day, Lillard si è espresso anche sui vaccini, questione che in questi giorni ha sollevato non poche polemiche.

L’arrivo di Chauncey Billups sulla panchina di Portland è stata una boccata d’aria fresca, come spiega Damian Lillard ai giornalisti:

Durante l’incontro con i media Damian Lillard ha parlato anche della questione dei vaccini, visto che molti giocatori non vogliono farselo e, così facendo, rischiano di non giocare:

“La questione per me è molto semplice: se è una cosa che protegge me, chi mi sta intorno e i miei famigliari allora si deve fare, come abbiamo fatto noi. Per anni ci siamo fatti vaccini senza conoscere niente a riguardo: l’unica barriera che abbiamo contro questo virus, che sta uccidendo molte persone, è il vaccino. Non sono arrabbiato con chi ha dei dubbi se vaccinarsi o no, ma dico che dovrebbe guardare le cose nel loro insieme”