NBA, Rui Hachimura salterà il training camp per motivi personali

La stagione NBA 221/22 è davvero alle porte, e questo significa che mancano pochi giorni all’inizio del training camp. Queste prime uscite stagioni sono occasione perfetta per amalgamare ancora di più il roster delle trenta squadre, cercando di raffinare intesa e coesione.

Al training camp dei Washington Wizards però non sarà presente Rui Hachimura per motivi personali. L’ala forte della squadra capitolina ha avvisato così staff e compagni, non dando possibilità ai media di poterne sapere di più. Inutile speculare sui motivi dell’assenza, quello che è certo è che Washington rischia di iniziare la stagione senza il proprio quattro titolare.

Rui Hachimura, 23 anni, si presenta alla sua terza stagione NBA con grandi aspettative. Il giapponese ha concluso la scorsa annata con delle ottime medie –13.8 punti, 5.5 rimbalzi e 1.4 assist– ma porta con se uno storico poco promettente: il giocatore ha saltato per infortuni e stop diversi quasi un terzo delle partite totali a disposizione, e questo numero potrebbe salire se non dovesse tornare da qui ad un mese.

Leggi anche

NBA, Ben Simmons rifiuta di incontrare Embiid e Harris per convincerlo a rimanere a Phila

NBA, Antetokounmpo svela: “Non avrei dovuto giocare le ultime Finals”

Patrick Ewing “Avessi giocato oggi, sarei stato il Michael Jordan di questa NBA”