NBA, Dennis Rodman: “Sono sorpreso di essere ancora vivo all’età di 60 anni”

Dennis Rodman, recentemente apparso presso una clinica di Fort Lauderdale, Florida, per promuovere un pittoresco prodotto capace di incrementare il testosterone, ha concesso qualche minuto della sua imprevedibile esistenza ai microfoni delle televisioni locali, esprimendo tutto il suo stupore per essere ancora vivo e raziocinante all’età di 60 anni:

”Lo scorso 13 maggio, dopo aver compiuto 60 anni, ho ripensato a tutte le persone che, in passato, prevedevano ai miei danni una morte disonorevole e prematura. Come dare torto alla schiera dei detrattori, considerato che sono stato ad un passo dall’aldilà almeno una trentina di volte in vita mia. Tuttavia, penso che qualcuno lassù apprezzi la mia stravaganza. Probabilmente sono ancora su questa Terra per aiutare molte persone, anche solo strappando loro un sorriso od un ricordo.”