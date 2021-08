Mercato NBA, Terence Davis firma con i Sacramento Kings

Nessuna sorpresa per Terence Davis, il quale in queste ore si è finalmente accordato con i Sacramento Kings. Il giocatore, arrivato durante la scorsa stagione da Toronto, torna così nella capitale della California per dare continuità alla sua avventura con i Kings. Nelle prossime ore la guardia firmerà un contratto biennale pienamente garantito.

A confermarlo ci ha pensato Adrian Wojnarowski, il quale ha raccolto le informazioni direttamente dai suoi agenti.

Free agent guard Terence Davis has agreed to a two-year, guaranteed deal to stay with the Sacramento Kings, his agents Rich Beda, Steven Heumann and Austin Brown of @CAA_Basketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021