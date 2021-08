I Milwaukee Bucks continuano a puntellare il proprio roster, aggiungendovi il free agent Semi Ojeleye. Il giocatore, ex Boston Celtics, ha firmato un contratto di un anno per unirsi a Giannis Antetokounmpo & Co., come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN.

Free agent F Semi Ojeleye has agreed to a one-year deal with the Milwaukee Bucks, his agent Sean Kennedy of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Nella sua ultima stagione a Boston Semi Ojeleye ha giocato 56 gare, registrando una media di 4.6 punti, 0.7 assist e 2.6 rimbalzi.