Il destino di Dwight Howard si incrocia con quello dei Los Angeles Lakers per la terza volta nella sua carriera NBA. Il centro, scaricato dai Philadelphia 76ers, ha deciso di firmare così con la squadra di LeBron James con la quale ha vinto peraltro il titolo del 2020 nella finale Playoff contro i Miami Heat.

Non si conoscono ancora i dettagli dell’arco, ma Los Angeles non dovrebbe avere avuto spazio salariale per riportare il giocatore in California se non offrendo un minimo salariale o parte della mid-level exception. Si attende anche di capire la durata del contratto che potrebbe coincidere con un semplice annuale.