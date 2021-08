Mercato NBA, Mike Muscala firma un biennale con Oklahoma

Anche Mike Muscala tornerà alla base. L’ala, infatti, nelle prossime ore firmerà un nuovo biennale con gli Oklahoma City Thunder sulla base di 7 milioni di dollari complessivi. Il giocatore ha viaggiato con una media di 9.7 punti e 3.8 rimbalzi ad allacciata di scarpa nella scorsa regular season.

Free agent F Mike Muscala has agreed on a two-year, $7M deal to return to the Oklahoma City Thunder, his agent Sean Kennedy of @excelbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021