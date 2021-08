Mercato NBA, Solomon Hill agli Atlanta Hawks per un altro anno

Solomon Hill resta agli Atlanta Hawks. Le parti hanno trovato accordo e si va verso la firma di un annuale. La conferma ufficiosa arriva da Adrian Wojnarowski di ESPN. Nel 2020-21 Solomon Hill ha giocato 71 partite, 16 delle quali da titolare, facendo registrare 4.5 punti e tre rimbalzi di media.

Free agent F Solomon Hill has agreed to a one-year deal to return to the Atlanta Hawks, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021